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        Haberler Bilgi Yaşam Tatilde alerjiye yakalanmayın! Yaz alerjilerine karşı nelere dikkat edilmelidir?

        Yaz geldi, alerji kapıda! Güneşten polene tüm risklere karşı alınacak önlemler nelerdir?

        Yaz mevsimi kimileri için eğlence, kimileri için alerji demek. Güneş ışınları, çimen polenleri ve klorlu havuz suları birçok kişide burun akıntısı, kaşıntı ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açıyor. Peki yaz alerjilerinden nasıl korunmalı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 05.06.2025 - 08:30
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        Tatilde karşılaşılan alerjik reaksiyonlar, keyifli anları gölgeleyebilir. Yaz alerjilerinin belirtileri bazen hafif olsa da, ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor. Alerjilere karşı alınabilecek önlemlerle tatilinizi sorunsuz geçirmeniz mümkün.

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        YAZ ALERJİSİ NEDİR?

        Yaz alerjisi, sıcak mevsimlerde çevresel faktörlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepkisiyle ortaya çıkar. Genellikle polenler, güneş ışınları, böcek ısırıkları, deniz ve havuz suyu ile bazı yazlık yiyecekler bu alerjiyi tetikleyebilir.

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        YAZ AYLARINDA SIK GÖRÜLEN ALERJENLER

        Polen: Özellikle çimen ve yabani ot polenleri yaz aylarında yoğun olarak havada bulunur.

        Güneş: Güneş ışınlarına karşı hassas olan kişilerde döküntü ve kaşıntı şeklinde reaksiyonlar görülebilir.

        Böcek Isırıkları: Sivrisinek, arı ve diğer böceklerin ısırıkları alerjik tepkilere neden olabilir.

        Havuz ve Deniz Suyu: Klor ve tuzlu su, cilt ve gözlerde tahrişe yol açabilir.

        Besinler: Dondurma, tropikal meyveler veya deniz ürünleri gibi yazlık yiyecekler bazı bireylerde gıda alerjisini tetikleyebilir.

        YAZ ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ

        Yaz alerjileri genellikle şu semptomlarla kendini gösterir:

        - Burun akıntısı ve tıkanıklığı

        - Gözlerde sulanma, kızarıklık, kaşıntı

        - Ciltte kaşıntı, döküntü ve kızarıklık

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        - Hapşırma, öksürük, boğazda tahriş

        - Nefes darlığı ve hırıltılı solunum

        - Yorgunluk, baş ağrısı, sinirlilik

        YAZ TATİLİNDE ALERJİYE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

        1. POLEN ALERJİSİNE KARŞI KORUNMA

        - Tatil bölgesindeki polen yoğunluğunu takip edin.

        - Sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçının.

        - Dışarıda şapka ve güneş gözlüğü kullanın.

        - Eve geldiğinizde kıyafetlerinizi değiştirin ve duş alın.

        - Kapı ve pencereleri kapalı tutarak içeri polen girişini engelleyin.

        2. GÜNEŞ ALERJİSİNE KARŞI ÖNLEMLER

        - SPF 30 ve üzeri güneş kremleri kullanın ve düzenli olarak yenileyin.

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        - Açık renkli, uzun kollu ve hafif kumaşlı giysiler tercih edin.

        - Özellikle 10:00–16:00 saatleri arasında doğrudan güneşe çıkmaktan kaçının.

        3. BÖCEK ISIRIKLARINA KARŞI KORUNMA

        - Böcek kovucu spreyler kullanın.

        - Çiçeksi kokulardan ve parfümlerden uzak durun.

        - Açık renkli kıyafetler tercih edin.

        - Alerjik reaksiyon durumunda antihistaminik ilaçlar veya kremler kullanın. Gerekirse acil yardım alın.

        4. HAVUZ VE DENİZ SUYUNA BAĞLI ALERJİLERDEN KORUNMA

        - Yüzme sonrasında mutlaka tatlı suyla duş alın.

        - Cildinizi nemlendirici losyonlarla destekleyin.

        - Saçlarınızı koruyucu şampuanla yıkayın.

        - Gözler için yüzme gözlüğü kullanın.

        5. GIDA ALERJİSİ RİSKİNE KARŞI TEDBİRLER

        - Restoranlarda yediğiniz yemeklerin içeriğini sorgulayın.

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        - Çapraz bulaşmaya karşı dikkatli olun.

        - Ciddi gıda alerjiniz varsa yanınızda Epipen gibi acil müdahale cihazları taşıyın.

        ALERJİK REAKSİYONLARDA İLK YARDIM YÖNTEMLERİ

        - Hekim önerisiyle antihistaminik ilaçlar ve kremler kullanılabilir.

        - Burun spreyleri, göz damlaları ve soğuk kompres uygulamaları rahatlatıcı olabilir.

        - Ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi) durumunda vakit kaybetmeden acil sağlık hizmetlerine başvurulmalıdır.

        YAZ ALERJİLERİNDEN KORUNMA YOLLARI

        - Dışarıda maske kullanmak polenlerden korunmada etkili olabilir.

        - Polen yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde dışarı çıkmayın.

        - Eve dönünce duş alıp kıyafetlerinizi değiştirin.

        - Evde hava filtreleri kullanın, pencereleri kapalı tutun.

        - Böceklerden korunmak için sprey ve koruyucu kıyafetler kullanın.

        - Hava durumu ve polen takvimi uygulamalarıyla günlük alerji riskini takip edin.

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

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