İstanbul'da yaşayan 43 yaşındaki Selman Keleş, yaz tatili için geldiği memleketi Of'ta akılalmaz bir kaza geçirdi. Ağaçtan düşen Keleş'in gözüne 4 santim boyutunda odun parçası saplandı. Keleş yapılan operasyonla son anda gözünü kaybetmekten kurtuldu.



DENGESİNİ KAYBETTİ AĞAÇTAN DÜŞTÜ



Gazeteci Enis Yıldırım'ın haberine göre, İstanbul'dan yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Trabzon'un Of ilçesine gelen Selman Keleş, fındık bahçesini dolaşırken kontrol etmek için ağaca çıktı. Ağaçtayken dengesini kaybeden ve hızla çalılıkların üzerine düşen Keleş'in gözüne 4 santimetre boyutunda odun parçası girdi. Yakınları tarafından gözüne saplanan odun parçasıyla birlikte Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Keleş, ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Buradan da özel bir hastaneye gönderilen Keleş, gerçekleşen operasyonla son anda gözünü kaybetmekten kurtuldu.



"VERİLMİŞ SADAKAM VARMIŞ"



Selman Keleş, "Bahçede dolaşırken ağaca çıkıp fındıklar olmuş mu diye kontrol etmek istedim. Bir anda dengemi kaybedince hızlı bir şekilde yüzüstü yere düştüm. Yerdeki çalılıklar içerisinde bulunan odun parçası gözümün kemiğine saplandı. Sinirlere çok yakın bir noktaydı. Az kalsın gözümden olacaktım, verilmiş sadakam varmış. Gerçekten başıma gelen kazayı ucuz atlattım. Benimle ilgilenen ve ameliyatımı gerçekleştiren doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

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