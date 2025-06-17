Farkında olmadan bağımlısı olduğumuz şeker, beynimizi ödüllendiriyor gibi görünse de vücudumuzu sinsice çökertiyor. Günlük alışkanlıklarınızda yapacağınız küçük değişiklikler büyük sağlık kazanımları sağlayabilir.

Günlük hayatta sıkça tüketilen tatlı ve işlenmiş gıdalar, zamanla ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Şekerin fazla tüketilmesi, yalnızca kilo alımına değil, aynı zamanda diyabet gibi kronik hastalıkların gelişimine de neden olabilir. Bu yüzden şeker tüketimini sınırlamak ve bilinçli bir şekilde kontrol altına almak oldukça önemlidir. Aksi takdirde, bu durum zamanla bağımlılığa dönüşebilir. Şeker, beynin ödül sistemini uyararak güçlü bir haz duygusu yaratır ve bu da kişide sürekli şekerli gıdalar tüketme arzusu oluşturur. Bu duruma şeker bağımlılığı denir. Şeker bağımlılığı olan bireyler, tatlılara karşı zaaf gösterir, günlük şeker alımını kontrol edemez ve sürekli şekerli yiyecekler tüketme isteği duyar.

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GLİKOZ VE DİYABET ARASINDAKİ İLİŞKİ

Karbonhidratların temel yapı taşı olan glikoz, hücreler için en önemli enerji kaynağıdır. Ancak diyabet hastalarında glikoz seviyesi normalin çok üzerine çıkar. Bu yüksek şeker seviyesi, zamanla damar tıkanıklıklarına neden olarak kalp damarlarını da olumsuz etkiler. Bu durum, kalp ve damar hastalıklarına yol açabilir ve erken dönemde müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir.

DİYABETİN KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA ETKİSİ

Diyabetli bireylerde kalp hastalıklarına yakalanma riski oldukça yüksektir. Bu nedenle, şeker hastalığını ciddiye almak ve düzenli sağlık kontrolleriyle süreci yönetmek büyük önem taşır. Diyabet, damar yapısını bozarak tüm vücut sistemini tehdit eder. Bu etkiler, göz sinirlerinden kalp damarlarına kadar yayılabilir. Gözlerde görme kayıpları, bulanıklık gibi problemler diyabetin ilerlemiş evrelerinde sık görülür ve bu hasarlar genellikle kalıcıdır.

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BÖBREK SAĞLIĞINA DİYABETİN ZARARI

Diyabet, böbreklerdeki küçük kan damarlarına zarar vererek bu organın sağlıklı çalışmasını engelleyebilir. Kan akışının bozulması, zamanla böbrek fonksiyonlarının kaybına ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Günümüzde diyalize bağlı hastaların %65'inin diyabet kaynaklı olduğu bilinmektedir. Ayrıca yüksek tansiyonun da bu tabloya eşlik etmesi durumu daha karmaşık bir hale getirir.