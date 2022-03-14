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Haberler İş-Yaşam Tavuk eti üretimi yüzde ocakta arttı
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Ocak ayı kümes hayvancılığı üretim verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Ocak ayında tavuk eti üretimi yüzde 15,1 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 1.5 azaldı.

Tavuk eti üretimi yüzde ocakta arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 artarak 199 bin 454 tona çıkarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,5 düşerek 1 milyar 672 milyon 183 bin adede geriledi.

Buna göre, ocakta 199 bin 454 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 15,1 arttı.

Türkiye'de ocakta 1 milyar 672 milyon 183 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken, yıllık bazda yüzde 1,5 düşüş gözlemlendi.

Ocak ayında 111 milyon 190 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Ocak 2021'e kıyasla yüzde 15,6 arttı.

Bu dönemde hindi etinin 4 bin 338 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 25,2 artış görüldü.

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