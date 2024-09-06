Taylor Swift sevgilisi Travis Kelce'nin maçını seyrederken tribünde coştu
Taylor Swift, Amerikan futbolcusu erkek arkadaşı Travis Kelce'yi sezonun ilk maçında yalnız bırakmadı. Swift, tribünden sevgilisine coşkuyla tezahürat etti
Taylor Swift, sezonun ilk maçında Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce'yi desteklemek için tribündeki yerini aldı.
34 yaşındaki ünlü şarkıcı, dün gece Kansas'taki Arrowhead Stadyumu'nda erkek arkadaşının mensubu olduğu Kansas City Chiefs takımına tezahürat yaptı.
2024 - 2025 sezonunun ilk maçında Chiefs, Baltimore Ravens takımıyla karşı karşıya geldi.
Taylor Swift'in yanında Travis Kelce'nin annesi Donna ve babası Ed de destek için yer aldı.
Taylor Swift, daha önce de sevgilisini tribünlerden desteklemişti.
Şubat ayındaki San Francisco 49ers takımına karşı sahaya çıkan ve maçı kazanan erkek arkadaşını, maç sonrası öpücüklere boğarak kutlamıştı.
Taylor Swift, ilk olarak Kasım 2023'te Kelce'nin takımı Kansas City Chiefs ile Chicago Bears'ın Kansas'taki Arrowhead Stadyumu'nda oynanan maçını tribünden coşkulu bir şekilde takip etmiş, bu durum Swift ile Kelce'nin aşk yaşadığı söylentilerine neden olmuştu.
Sonuçta söylentiler doğru çıktı ve çift, aşklarını kameralardan gizleme gereği duymadan yaşamaya devam etti.