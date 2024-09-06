Taylor Swift sevgilisi Travis Kelce'nin maçını seyrederken tribünde coştu

Taylor Swift, ilk olarak Kasım 2023'te Kelce'nin takımı Kansas City Chiefs ile Chicago Bears'ın Kansas'taki Arrowhead Stadyumu'nda oynanan maçını tribünden coşkulu bir şekilde takip etmiş, bu durum Swift ile Kelce'nin aşk yaşadığı söylentilerine neden olmuştu.