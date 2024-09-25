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        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Putin ile görüştü | Son dakika haberleri

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Putin ile görüştü

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarına devam ediyor.Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin "Biz iyi komşuyuz ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz ve genel olarak her şey bizim için yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:04 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:01
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        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

        Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’in Kurtulmuş ile Kremlin Sarayı’nda yaptığı görüşmede, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da hazır bulundu.

        PUTİN: ERDOĞAN İLE EKİM AYINDA GÖRÜŞECEĞİZ

        Putin, görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Kurtulmuş’un Rusya’da çok yoğun bir programı olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin parlamento dahil her alanda gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana'da buluştuklarını anımsatan Putin, "Ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz, BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladık." diye konuştu.

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        PUTİN: HER ŞEY BİZİM İÇİN YOLUNDA GİDİYOR

        Putin, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, hem ekonomik hem de sosyal alanda, dışişleri bakanlığı düzeyinde, hemen hemen her alanda çok başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmek isterim. Genel olarak biz iyi komşuyuz ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz ve genel olarak her şey bizim için yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.

        Özel dikkat gösterilmesi gereken konular olduğunu söyleyen Putin, görüşme esnasında tüm alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

        KURTULMUŞ'TAN PAYLAŞIM

        Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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