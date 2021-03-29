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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı. Şentop, "Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir" ifadesini kullandı

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı
Şentop, Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı
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AA

Başkan Şentop, Twitter'daki hesabından, Marmaraereğlisi'ndeki bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Şentop, "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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