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        Haberler Gündem Politika TBMM'de yoğun mesai sürecek: İşte gündem başlıkları... | Son dakika haberleri

        TBMM'de yoğun mesai sürecek: İşte gündem başlıkları...

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yeni haftada da yoğun gündemle toplanacak. Genel Kurul, kamu başdenetçisi seçecek, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerini görüşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:41
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        TBMM'de yoğun mesai: İşte başlıklar
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        TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 12 Kasım Salı günü başlayacak. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul arasından kamu başdenetçisi seçecek.

        Bu seçimin ardından Genel Kurul, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

        Teklife göre, casuslukla ilgili yeni suç ihdas edilecek; devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

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        Boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek.

        Noterlik Ücret Tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında belirlenecek. Devlet üniversiteleri Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurabilecek. Hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim haklarının kapsamı genişletilecek.

        BÜTÇE GÜNDEMİ

        Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek. Komisyonda, salı günü Ticaret Bakanlığı, çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı, cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

        İhtisas komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.

        Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu basına kapalı gerçekleştireceği toplantısında Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporu'nun görüşmeleri kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkililerinden bilgi alacak.

        KARMA KOMİSYON 4 KAMU DENETÇİSİ SEÇECEK

        Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonu da toplanarak, Alt Komisyon tarafından belirlenen 12 aday arasından 4 kamu denetçisi seçecek. Seçilen kamu denetçileri, Komisyonda yemin edecek.

        Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2023 Yılı Sayıştay Raporunu görüşecek.

        Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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        #TBMM
        #gündem
        #Meclis
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