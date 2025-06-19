3. PIKE PUSH UP – OMUZ (2 SET MAKSİMUM TEKRAR)

Pike push up hareketi, özellikle omuz kaslarını çalıştırmak için harika bir seçenektir. En zorlu ve etkili hali, amuda kalkılarak yapılandır ancak herkes bu seviyeye hazır olmayabilir. Alternatif olarak ayaklarınızı bir koltuk veya sandalyeye koyarak da uygulayabilirsiniz. Vücudunuzu olabildiğince dik tutmaya çalışın. Eğer zorlanırsanız, ayaklarınızı yere koyarak daha kolay bir başlangıç yapabilirsiniz. Hareketi yavaş ve kontrollü uygulamak, ön, yan ve arka omuz kaslarını daha iyi hedef alır.