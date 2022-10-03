Ekim ayında İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek iki konserle 30. yıl kutlamalarına devam eden Tekfen Filarmoni, daimî şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetiminde, 5 Ekim'de İstanbul Zorlu PSM'de, 6 Ekim'de ise Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara'da dinleyicisiyle buluşacak.

Yüksek tempolu konserlerde, ülkemizin yetiştirdiği en başarılı kanun sanatçılarından Göksel Baktagir, doğaçlama yeteneğiyle dünya çapında üne kavuşan Roby Lakatos ve Ensemble ile, Baktagir'in eserleri üzerine enstrümanlarını karşılıklı konuşturacaklar. Tekfen Filarmoni ile uzun yıllar geleneksel saz solisti olarak konserler veren Göksel Baktagir, kanunuyla ayrıca Macarların geleneksel çalgısı olan cimbalom ile doğaçlama atışması yaparak, müzik severlere keyifli anlar yaşatacak.

- Roby Lakatos

Kanun gibi bir enstrümanı sol elle icra ederek farklı bir yöntem geliştiren ve yaptığı müziği cazla da birleştiren usta müzisyen Göksel Baktagir'in sözlü ve enstrümantal olarak 400 kadar eseri bulunuyor. Müziğe henüz sekiz yaşında, birçok enstrümanı çalabilen babası Muzaffer Baktagir'in gözetiminde başlayan Göksel Baktagir, ilk beste çalışmalarına ise 1988 yılında girdiği İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda öğrenciyken imza attı.

KANUNU FARKLI MÜZİK TÜRLERİYLE BİRLEŞTİRİYOR

Kendi bestelerini ve müziğini seslendiren farklı konsept gruplarla Tunus, Kuveyt, Almanya, Fransa, Filistin, Cezayir gibi pek çok ülkede konserler vermeye devam eden Baktagir, 1984'ten bu yana, kanun icrasında özellikle sol el için geliştirdiği teknik üzerine çalışmalar yürütüyor. Temelde bir Türk müziği enstrümanı olan kanunun bakış açısını New Age, Caz gibi diğer müzik türlerine doğru genişletmesiyle de öne çıkıyor.

- Göksel Baktagir

BİRBİRİNDEN RENKLİ 11 ESER İCRA EDİLECEK

İstanbul ve Ankara konserlerinde, Göksel Baktagir'e ait eserler de ses bulacak. Sanatçının Gül Valsi, Kelebek ve Göçmen Kuşlar adlı eserlerinin icra edileceği konserlerde Roby Lakatos'un bestesi olan Ateş Dansı adlı eseri yorumlanacak.

İzleyenlere tempolu ve renkli bir gece yaşatacak olan konserlerde ayrıca Beethoven'ın 7. Senfonisi ile Darius Blasband'ın Nina, Jerry Bock'un Damdaki Kemancı, Rimsky Korsakov Yaban Arısının Uçuşu, Astor Piazzola'nın Chiquilín de Bachín, Vladimir Cosma'nın Siyah Ayakkabılı Sarışın ve Victorio Monti'nin Csárdás eserleri farklı yorumlarla hayat bulacak. Gelmiş geçmiş en bilinen Rus şarkılarından olan geleneksel halk şarkısı İki Gitar da icra edilecek eserler arasında.