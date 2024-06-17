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        Haberler Müzik Tekirdağ bayramı Rubato ile karşıladı

        Tekirdağ bayramı Rubato ile karşıladı

        Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden kurulu Rubato, bayram turnesine Tekirdağ'dan başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 15:36 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:36
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        Kurban Bayramı'nın ilk gününde Tekirdağ Sahil'de kurulan dev sahneye çıkan grup, şarkılarını binlerce müziksever ile birlikte söyledi.

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        Grubun solisti Özer Arkun; "Öncelikle grubum adına herkesin bayramı kutluyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar diliyoruz. Bugün aynı zamanda babalar günü, biz 3'ümüz de babayız, bütün babaların babalar gününü de kutluyoruz" diyerek büyük alkış aldı.

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        Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Rubato, bayram haftası turnesine Antalya konserleri ile devam edecek.

        #Rubato
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