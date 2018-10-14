Edinilen bilgilere göre Çorlu’da Şeyhsinan Mahallesi'nde ikamet eden Alipaşa Küpçü adlı vatandaş, mahallelerinde yer alan bir fırından aldığı ekmeğin içinden yara bandı çıktığını öne sürdü. İHA'nın haberine göre, ekmeğin içindeki yara bandını ilk fark eden oğlu Cengizhan Küpçü gördüğü manzara karşısında midesinin bulandığını tüm gün yemek yiyemediğini ve aç yatmak zorunda kaldığını öne iddia etti.



Sürekli ekmek aldığım bir fırından önceki sabah yine tekrardan ekmek aldım diyen Alipaşa Küpçü, “Kahvaltıda yemek yerken ekmek çocuğumun elindeydi ekmeği parçaladı. Parçalayınca baba bu ne dedi, bir şey var bunun içinde dedi. Ben de mayadır kütle halinde kalmıştır dedim yok farklı bir şey dedi. Elime aldım baktım yara bandıydı” dedi.

Ekmeğin içindeki yara bandını görünce şaşırdığını da kaydeden Küpçü, “Bu şekilde görünce şaşırdım. Hemen aldım o sinirle ekmek fırınına gittim 'Bu nedir, bu kadar da olmaz ekmekten yara bandı çıkması çok saçma bir şey değil mi niye dikkat etmiyorsunuz' dedim. 'Çocuğun eli kesilmiştir, dikkat etmemişlerdir' dedi fırıncı aldı elimden ekmeği, kasaya attı. Ben de o tepki üzerine sinirlendim aldım ekmeği eve geri geldim” diye konuştu.



Böyle bir şey olmaması gerekiyor diyen Alipaşa Küpçü, “Vatandaşlar dikkat etsin. Denetimlerin daha sık ve özenli yapılmasını istiyorum. Zabıta ya da fırıncılar odası kim denetliyorsa denetlemesi gerekir. Ayda bir de olsa kontrol etmesi gerekir. Ben hiç birine inanmıyorum, kesin bilmiyorum ama hiç birinin hijyen belgesi yoktur, sağlıkla ilgili bir sürü sorunları vardır. Bunlara dikkat etmeyen insan Allah bilir üretimde daha nelere dikkat etmiyorlardır. Kalifiye eleman çalıştırmıyorlar, sokaktan geçen herkesi fırına alıp işçi yaparsanız olacağı sonuç da budur. Bu da insanların sağlığı ile oynamaktır. Buna dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.



"BABA BU ETE BENZİYOR YİYEYİM Mİ?"



Ekmeğin içindeki yara bandını ilk fark eden Cengizhan Küpçü , “Ekmeği böldüm, böldüğüm gibi babama seslendim dedim baba bu ete benziyor yiyeyim mi dedim. Sonra da yara bandı olduğunu fark etti. Ben acayip bir yemek aşığıyım ama bunu gördüğüm an yemekten kalkıp doğruca içeri gittim. Ondan sonra geldim oturdum su içtim mide bulantısından yemek bile yiyemedim o akşam karnım aç yattım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ