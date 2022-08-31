Tekirdağ’da otomobil TIR'a çarptı: 4 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin TIR'a çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun 5. kilometresi Çavuşköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Erdinç A. (45) yönetimindeki 34 RR 9972 otomobil Çavuşköy Mahallesi mevkiine geldiği sırada önünde seyir haline olan Tarkan D. idaresindeki 48 L 4102 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle otomobil su kanalını aşarak tarlada durabildi. Otomobilde bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans geldi. Araçta bulunan sürücü Erdinç A. (45) ve yolcu olarak bulunan Güllü A. (43), Tanal T. (19) ve Duru A. (10) ambulanslar ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.