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HaberlerDünyaSON DAKİKA! İsrail’in başkenti Tel Aviv siren sesleri! Hamas'tan 130 roket
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Tel Aviv’de siren sisleri yükseldi

Gazze Şeridi’nden İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yönelik roket saldırısı nedeni ile şehrin birçok noktasında siren sesleri yükseldi. Hava savunma sistemleri devreye girdi.

SON DAKİKA! İsrail’in başkenti Tel Aviv siren sesleri! Hamas'tan 130 roket
Tel Aviv’de siren sisleri yükseldi
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AA

İsrail-Filistin arasındaki gerilim artarak devam ediyor. İsrail’in başkenti Tel Aviv’e Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketler nedeni ile hava savunma sistemleri devreye girerken, şehrin birçok noktasında siren sesleri yükseldi.

Sağlık görevlileri, Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde roketler nedeni ile 1’i ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını aktarılırken, roketlerin bir otobüsü vurduğu öne sürüldü.

Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle İsrail'in Askalan kentinde bir enerji tesisi vuruldu. Aynı zamanda İsrail'in Roş Etziyon kentinde İsrailli bir kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail’de artan roket saldırıları nedeniyle yarın tüm okulların kapatıldığı bildirildi. Öğrencilerin birkaç gün uzaktan eğitime devam edeceği ifade edildi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv’e 130 roket atıldığı ifade edilerek, "Şimdi, sözümüzü yerine getirirken, El-Kassam Tugayları düşmanın sivil binaları hedef almasına cevaben 130 füze ile Tel Aviv ve çevresinde en büyük füze saldırısını başlattı" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ''Kudüs için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Gazze'yi Kudüs'e bağlayan denklem, direniş ile kimlik eşitliği anlamına geliyor'' açıklamasını yaptı.

İSRAİL CEPHESİNDEN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise, ''Hamas ve İslami Cihad büyük bir bedel ödeyecek'' açıklamasını yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Gantz, ''Gazze'ye ağır darbeler indirdik, birçok hedefimiz var ve bu sadece başlangıç'' açıklamasını yaptı.

Gantz'in ardından açıklama yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, "Gazze'de 500 hedefi vurduk, onlarca teröristi öldürdük ve çok sayıda altyapı tesisini imha ettik" dedi.

GAZZE'DE 12 KATLI BİNA VURULDU

İsrail ordusu, Gazze'nin batısında bulunan 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yerle bir etti.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı Hanadi Kulesi, İsrail'in saldırı tehdidinden kısa süre sonra hava saldırısıyla yıkıldı.

İsrail ordusundan ''Gazze halkına'' başlığıyla yapılan açıklamada, ''İsrail ordusu, sivil binaların içine gizlenmiş Hamas cephaneliklerini vuruyor. Hamas sizi tehlikeye atmak istese de, cephaneliklerden uzak durun. Hedefimiz sadece terörle mücadeledir'' ifadesi kullanıldı.

TİKA'nın Gazze ofisinin de bulunduğu binada yaralı ve can kaybına ilişkin bilgiye henüz ulaşılamadı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise Telegram'da yayınladığı mesajında İsrail'in Gazze'deki sivil binaları hedef alması durumunda Tel Aviv'e Askalan'dan daha şiddetli füze saldırıları düzenleneceğini belirtmişti.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistin şehit oldu, 152 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

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