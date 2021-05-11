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İsrail'den kanlı saldırı! Mescid-i Aksa'da yaşanan son gelişmeler!

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gerilim tırmanıyor. İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı. Öte yandan İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha gerçekleştirdiği saldırıda 281 Filistinli yaralandı.

BARBARLIK! Son dakika: İsrail Mescid-i Aksa'ya saldırdı! Ölü ve yaralılar var
İsrail'den kanlı saldırı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e, yaralı sayısının 103'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 9 çocuktan birinin 10 yaşındaki kız çocuğu, diğerlerinin ise farklı yaşlardaki erkek çocukları olduğu kaydedildi.

Sivil Savunma ekiplerinden bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, son saldırılardaki can kaybının Gazze'nin batısındaki bir evde yaşandığını, ev halkından hayatını kaybeden 3 kişiden birinin kadın, bir diğerinin de engelli bir Filistinli olduğunu belirtti.

Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiği belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmemişti. Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı aktarıldı.

İSRAİL POLİSİ YİNE SALDIRDI

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha gerçekleştirdiği saldırıda 281 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin akşam namazından sonra Mescid-i Aksa'daki cemaate gerçekleştirdiği saldırıda 281 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinin Harem-i Şerif'te plastik mermi ve ses bombaları kullandığına dikkat çekilen açıklamada, yaralılardan 161'nin hastanelere kaldırıldığı vurgulandı.

AA'nın haberine göre; açıklamada ayrıca İsrail polislerinin sabahın erken saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırının yaralı bilançosunun 612 olduğu, bunlardan 411'inin hastanelerde tedavi edildiği kaydedildi.

Kudüs İslami Vakıflar Sözcüsü Firas Dibs gece saatlerine doğru yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polislerinin bir kısmının tamamen Harem-i Şerif’ten çekildiğini ve yaralıların tamamının Mescid-i Aksa'dan çıkarıldığını ifade etti.
Dibs, Mescid-i Aksa'da gergin bir havanın hakim olduğuna dikkati çekti.

GAZZE'DEKİ DİRENİŞ GRUPLARINDAN "KUDÜS'ÜN KILICI" OPERASYONU

Gazze'deki direniş grupları, İsrail ile gerginliğin tırmanmasıyla eş zamanlı olarak "Kudüs'ün Kılıcı" adını verdikleri operasyonları başlattıklarını duyurdu.

Fetih Hareketi dışında Gazze'deki silahlı kanada sahip direniş gruplarını çatısı altında barındıran Ortak Operasyon Odasından yapılan açıklamada, Kudüs Kılıcı savaşı çerçevesinde, işgal güçlerine ait Gazze'nin kuzeyindeki bir askeri zırhlı aracın vurulduğu ve Kudüs'e roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Tel Aviv çevresine ve işgal edilmiş topraklar üzerindeki düşman mevzilerine yoğun roket atışı yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanı, mukaddesatımıza ve halkımızın evlatlarına saldırıya ısrar etmemesi konusunda daha önce uyarmıştık. Ancak, ne caydıranı ne de vicdanı olan zulmünde devam etti. Bundan dolayı, hesabının faturasını ödeme vakti geldi. Tüm gücümüzü, halkımızın evlatlarını her yerde himaye etmek için üst üste koyduk ve getirisi ne olursa olsun onlardan hiçbir zaman yüzümüzü çevirmeyeceğiz. Her nerede olurlarsa olsunlar, bizim silahımız tüm halkımızın silahıdır"

AB, BM VE ABD'DEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB),Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de şiddetin durması gerektiğini belirterek, "taraflara gerginliği düşürme" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM),Doğu Kudüs'teki gerginliğin ve tehlikeli tırmanışın daha fazla şiddete ve can kaybına neden olacağı uyarısında bulundu

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Doğu Kudüs'ten "İsrail" olarak bahseden Psaki, "İsrail'de devam eden şiddet olaylarını yakından takip ediyoruz. Son günlerde gördüğümüz şiddetli çatışmalar dahil, bölgedeki durumdan endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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