İsrail'in Gazze saldırılarına tepki yağıyor

"Savunma hakkı" diyen işbirlikçidir! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İsrail'in Gazze'yi vurmasıyla, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivilin ölümü ve yaralanması sonrası Türkiye'den tepki yağdı.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gerilim tırmanıyor. İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı. Öte yandan İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha gerçekleştirdiği saldırıda 281 Filistinli yaralandı.

TEPKİ YAĞIYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in saldırıları sonrası paylaştığı videoda İngilizce olarak, "Dünya bu zulme şahit oldu" ifadelerini kullandı.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 11, 2021

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'yi vurmasına tepki göstererek, "İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor. Buna birileri 'İsrail’in kendini savunma hakkı var' diyor. Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail’in kendini savunma hakkı' diyorsa, çocuk katillerinin işbirlikçisidir. Şimdiye kadar gördük ki 'İsrail’in kendini savunma hakkı' denilen her eylemin, yorumun ve haberin arkasında, Netenyahu gibi zalim ve fanatiklerin saldırganlığı gizleniyor" ifadelerini kullandı.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 11, 2021

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Terör Devleti İsrail'in hain saldırıları sonucu şehid olan Gazze'deki kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sanmasınlar ki, bu saldırılar Filistinliler'i geriletiyor, aksine bu saldırılar siyonist İsrail'in sonunu getiriyor" dedi.