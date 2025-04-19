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        Haberler Gündem 3. Sayfa Teleferiğin halatına dolanıp, öldü | Son dakika haberleri

        İlkel teleferiğin halatına dolanan çiftçi öldü

        Rize'nin Çayeli ilçesinde çiftçi Aydın Sarı, ilkel teleferiğin halatına dolanınca yamaçtan düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 18:39 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:39
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        Teleferiğin halatına dolanıp öldü
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        Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çay üreticisi Aydın Sarı, çay bahçesinde gübre atmak için ilkel teleferiği kullanmak istedi.

        Sarı, aşağıya yönlü hareket halindeki ilkel teleferiğin halatına dolanınca yamaçtan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kontrolünde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sarı'nın cansız bedeni düştüğü yerden ekipler tarafından çıkarılarak, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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