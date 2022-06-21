Telefon sinyaline Kandıra'da rastlandı; kayıp genç aranıyor 0:00 / 0:00

AA

Ailesinin 15 Haziran 2022 Çarşamba gününden bu yana haber alamadığı Maltepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ali Kemal Yüce'nin (22) telefonundan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sinyal alınması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ali Rıza ve Aynur Yüce çiftinin, kayıp müracaatı üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, gencin telefon sinyaline ulaşmaya çalıştı. Yapılan çalışma sonucu Ali Kemal Yüce’nin telefonundan en son Kandıra ilçesine bağlı Kefken Mahallesi’nden sinyal alındığını belirleyen ekipler, alınan sinyal üzerine Kefken’de istihbarat ve arama çalışması yürüttü.

AA'nın haberine göre; jandarma istihbarat, AFAD timleri tarafından yapılan çalışmada, Kefken Camisi civarında bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yüce'nin görüntüsüne rastlanıldığı, ancak kayıp gence ulaşılamadığı kaydedildi.

Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor.