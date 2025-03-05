Telefonu yastık altına koymak zararlı mı? Elektromanyetik dalgaların etkileri sanıldığından daha fazlaymış!

Akıllı telefonlar, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak pek çok insan, bu cihazları uyku esnasında yastıklarının altına koyarak büyük bir hata yapıyor olabilir. Elektromanyetik radyasyondan uyku bozukluklarına kadar birçok risk barındıran bu alışkanlık, uzun vadede sağlığımızı nasıl etkiliyor? İşte uzmanların ve bilim insanlarının bu konudaki uyarıları!

TELEFONLA UYUMANIN SAĞLIĞA ZARARLARI

Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Haberleri takip etmekten, sevdiklerimizle iletişim kurmaya kadar birçok amaçla kullanıyoruz.

Ancak birçok insan, gece uyurken telefonlarını yastıklarının altına koymanın zararlı olabileceğinin farkında değil. Bilimsel araştırmalar, bu alışkanlığın uyku düzenini bozabileceğini, elektromanyetik radyasyona maruz kalmayı artırabileceğini ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor.

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MAVİ IŞIĞIN UYKU ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ

2015 yılında Sleep dergisinde yayımlanan bir çalışma, elektronik cihazlardan yayılan mavi ışığın melatonin üretimini baskılayarak uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştırdığını ortaya koydu. Melatonin, vücudun biyolojik saatini düzenleyen ve uyku döngüsünü kontrol eden bir hormondur. Telefon ekranlarının yaydığı mavi ışık, gece boyunca melatonin üretimini azaltarak uykusuzluk ve yorgunluk gibi sorunlara neden olabilir.

ELEKTROMANYETİK RADYASYONA MARUZ KALMA RİSKİ

Cep telefonları, düşük seviyeli radyo frekansı (RF) radyasyonu yayar. Bu miktar genel olarak güvenli kabul edilse de bazı araştırmalar, uzun süreli maruz kalmanın kanser riskini artırabileceğini öne sürmektedir.

Örneğin, ABD Ulusal Toksikoloji Programı (National Toxicology Program) tarafından 2018 yılında yapılan bir araştırmada, farelerin cep telefonu radyasyonuna maruz kalmasının kanser riskini artırabileceği bulundu. İnsanlar üzerindeki etkileri tam olarak kanıtlanmamış olsa da, uzmanlar ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguluyor.

UYKU KALİTESİ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ

Telefonlar yalnızca radyasyon yaymakla kalmaz, aynı zamanda bildirimler, titreşimler ve ekran ışığı nedeniyle de uykuyu bozabilir. Uyku sırasında sık sık bildirim almak, derin uykuya geçişi engelleyerek sabahları yorgun uyanmanıza neden olabilir.

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Dahası, telefonları yastık altında tutmak, bilinçsizce bildirimlere göz atma alışkanlığı yaratabilir ve bu da uyku süresini kısaltarak uyku yoksunluğuna yol açabilir.