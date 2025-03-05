Telif haklarındaki sorun çözüldü

Telif hakları sorunu, müzik sektörünün kanayan yarasıdır.

Aslında; "Yarasıydı" demek daha doğru olur. Çünkü 40 yıllık telif sorunu çözüldü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla, ilgili kurumların başkanlarının da hazır bulunacağı, 2023'te konaklama tesisleriyle ilk adımı atılan ve şimdi gastronomi tesisleriyle müzik meslek birlikleri (MSF-MÜZFED-TÜROB-TÜROFED-TURYİD-TÜRES-MESAM-MSG-MÜYORBİR-T.S.M.B.-MÜ-YAP-MÜYA-BİR-MÜZİKBİR) arasında 40 yıldır çözülemeyen telif hakları konusunda yeni bir dönem başlatılacak. 'Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü' imzalar, yarın AKM'de (Atatürk Kültür Merkezi) atılacak.