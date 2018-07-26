Gördüğü işkence yüzünden insanlardan kaçıyor

Alınan bilgiye göre, İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, Van-Özalp karayolunda bir çöp konteyneri içerisinde çuval ve telle bağlanmış bir köpek fark etti.

A.A'nın haberine göre, ekipler, kurtardıkları köpeği belediyenin hay van ambulansı ile barınağa getirerek tedavi altına aldı.

Veteriner Ömer Selçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin işkenceye maruz kaldığını ve çok korkutulmuş olduğunu söyledi.

Genel bakımı yapılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Selçin, "Hayvanı çöpten aldık. Bu, büyük ihtimal daha önce insanların arasında yaşamış bir hayvan. İnsanlara karşı sevgisi var ama gördüğü işkence dolayısıyla sürekli köşelere kaçıyor. Bu hayvan düşmanlarının bir an önce bulunup cezalandırılması gerekiyor. Şu an yaşadığı travma dışında bir sıkıntısı yok." dedi.

Tedavisinin ardından köpeği sahiplendirmeyi düşündüklerini anlatan Selçin, "Türkiye'nin her belediyesinde artık hayvan rehabilitasyon merkezleri var. Buralarda sokak hayvanlarına tamamen ücretsiz bakım yapılıyor. Trafik kazası dahil her durumda yaralı hayvanları bu merkezlere ulaştırmamız gerekiyor. Herkesi bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz." diye konuştu.

Selçin, yaz aylarında kedi ve köpeklerin insanlar kadar suya ihtiyacı olduğunu belirterek, herkesin hayvanlar için evinin önüne bir kap su bırakmasını istedi.

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