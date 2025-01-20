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        Ümraniye TEM Otoyolu'nda otomobil seyir halindeyken alev aldı

        İstanbul'un Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobilde kısa sürede büyüyen alevler itfaiye tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:25 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:25
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        TEM'de seyir halindeyken alev aldı
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        İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre, seyir halindeki otomobil, ön kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

        Alevlerin hızla sardığı otomobil, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangında yaralanan olmazken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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