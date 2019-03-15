Patlayıcı etkisiz hale getirildi

TEM otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlık ekipler, karayolu kenarına tencere içinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit etti.

Bunun üzerine TEM otoyolunu yaya ve araç trafiğine kapatan emniyet güçleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Bu sırada trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından tencere içinde el yapımı patlayıcı ve düzenekler fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.