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        Haberler Gündem İstanbul TEM Otoyolu'nda 16 araçlık zincirleme kaza: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        TEM Otoyolu'nda 16 araçlık zincirleme kaza: 6 yaralı

        İstanbul'da, TEM Otoyolu Eyüpsultan kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 01:17 Güncelleme: 02.08.2025 - 02:07
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        TEM'de 16 araçlık zincirleme kaza: 6 yaralı
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        İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi, 5. Levent TEM Otoyolu Edirne istikametinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        6 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle bir araca sıkışan bazı yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

        Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Trafiğin tamamen durduğu otoyolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından otoyolda trafik normale döndü.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Eyüpsultan TEM
        #TEM zincirleme kaza
        #haberler
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