TEM Otoyolu'nda 16 araçlık zincirleme kaza: 6 yaralı
İstanbul'da, TEM Otoyolu Eyüpsultan kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi, 5. Levent TEM Otoyolu Edirne istikametinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
6 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle bir araca sıkışan bazı yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Trafiğin tamamen durduğu otoyolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından otoyolda trafik normale döndü.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.