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        Haberler Gündem Güncel TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi | Son dakika haberleri

        TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi

        İstanbul Ataşehir TEM Otoyolu'nda midibüs sürücüsü kilometrelerce ters yönde ilerledi. Emniyet şeridinde hızla ilerleyen midibüsün sürücüsü trafiği tehlikeye attı. Otoyoldaki korku dolu anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:10
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        TEM Otoyolu'da bir midibüsün sürücüsü adeta kazaya davetiye çıkarırcasına bir davranışta bulundu.

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        Olay, 3 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde yaşandı.

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        Ankara istikametine giden midibüs sürücüsü, ters yönde hızla ilerlemeye başladı.

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        Emniyet şeridindeki midibüs sürücüsü, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden kilometrelerce bu şekilde ilerledi.

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        Midibüs sürücüsü emniyet şeridinde hızla gittiği sırada hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

        Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        #istanbul
        #TEM otoyolu
        #ters yönde ilerleyen midibüs
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