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        Haberler Gündem 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        TEM Otoyolu'nda bariyerler otomobile saplandı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

        İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi TEM Otoyolu'nda şerit değiştirmeye çalışan otomobil, yanında ilerleyen otomobile çarptıktan sonra bariyerlere ok gibi saplandı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 01:48 Güncelleme: 25.03.2024 - 01:49
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        TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        TEM Otoyolu, İstanbul Gaziosmanpaşa mevkisinde seyir halindeki otomobil, iddiaya göre şerit değiştirmeye çalıştığı sırada önce yanında giden otomobile ardından da bariyerlere çarptı. Kazada bariyerler otomobile ok gibi saplanırken, otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Akbalık (24) hayatını kaybetti, yanındaki kişi ise ağır yaralandı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim Akbalık'ın kullandığı otomobil, şerit değiştirdiği sırada aynı yönde giden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akbalık'ın kullandığı otomobil savrularak Gaziosmanpaşa ayrımındaki bariyerlere çarptı.

        BARİYERLER OTOMOBİLE SAPLANDI

        Kaza sonrası bariyerler otomobile saplanırken, sürücü Halil İbrahim Akbalık(24) ve yanındaki Orhan Sarıkaya araçta sıkıştı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Akbalık ile Sarıkaya'yı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Akbalık ve Sarıkaya itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Halil İbrahim Akbalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Orhan Sarıkaya ambulansla hastaneye sevk edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Olay yerine gelen İBB'ye ait vinç bariyerlere saplanan otomobili çıkarmak için çalışma başlattı. Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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