TEM Otoyolu'nda makas kazası
İstanbul Kartal'da TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü iki otomobile çarpıp kaçtı. Otomobillerden birinin bariyerlere çarparak durabildiği kazada iki kişi yaralanırken kaza anı araç kamerasıyla görüntülendi.
Kartal'da TEM Otoyolu Samandıra istikametinde makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, önce orta şeritte ilerleyen Mustafa O. yönetimindeki otomobile, ardından da sol şeritteki otomobile çarptı.
Ailesiyle birlikte bayram tatili için memleketi Safranbolu'ya giden Mustafa O., çarpmanın etkisiyle otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Makas atan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilde bulunan Mukadder O. ve Nazmiye O. yaralanırken, sürücü Mustafa O. ve Behice O. kazayı yara almadan atlattı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan kaza anı, araç kamerasıyla kaydedildi.
Kaza yapan otomobil sürücüsü Mustafa O., "Dikiz aynasından baktım. Arkadan makas atarak geliyor. Yan taraftan geçiyor sandım, sığmadı. Tekrar sol yaptı, geldi bana vurdu. Arkadan vurdu tabi ben döndüm. Orta refüjlere vurdum. 2 tane yaralımız var. Araç kaçtı gitti" dedi.