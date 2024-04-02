Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel TEM Otoyolu'nda makas kazası

        TEM Otoyolu'nda makas kazası

        İstanbul Kartal'da TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü iki otomobile çarpıp kaçtı. Otomobillerden birinin bariyerlere çarparak durabildiği kazada iki kişi yaralanırken kaza anı araç kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 10:44 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kartal'da TEM Otoyolu Samandıra istikametinde makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, önce orta şeritte ilerleyen Mustafa O. yönetimindeki otomobile, ardından da sol şeritteki otomobile çarptı.

        2

        Ailesiyle birlikte bayram tatili için memleketi Safranbolu'ya giden Mustafa O., çarpmanın etkisiyle otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

        3

        Makas atan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

        4

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilde bulunan Mukadder O. ve Nazmiye O. yaralanırken, sürücü Mustafa O. ve Behice O. kazayı yara almadan atlattı.

        5

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        6

        Öte yandan kaza anı, araç kamerasıyla kaydedildi.

        7

        Kaza yapan otomobil sürücüsü Mustafa O., "Dikiz aynasından baktım. Arkadan makas atarak geliyor. Yan taraftan geçiyor sandım, sığmadı. Tekrar sol yaptı, geldi bana vurdu. Arkadan vurdu tabi ben döndüm. Orta refüjlere vurdum. 2 tane yaralımız var. Araç kaçtı gitti" dedi.

        8
        9
        #TEM otoyolu
        #istanbul kartal
        #makas kazası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        İşte iklim krizinin sonucu!
        İşte iklim krizinin sonucu!
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Otomobilde ilk çeyrek rekoru
        Otomobilde ilk çeyrek rekoru
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Yunan adalarına kapıda vize başladı
        Yunan adalarına kapıda vize başladı
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Sokakta 4 çocuk annesini katletmişti! Unutkan cani!
        Sokakta 4 çocuk annesini katletmişti! Unutkan cani!
        Takdir etmek için dokunmuş! Öğretmene 16 yıl istendi!
        Takdir etmek için dokunmuş! Öğretmene 16 yıl istendi!
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak