28 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek olan "Cobweb" filminde, ailesiyle birlikte küçük bir kasabada yaşayan utangaç bir çocuk, evinin duvarlarından gelen gizemli bir ses duyar. Yaşadığı bir dizi ürkütücü olayın ardından çocuk, ailesinin korkunç bir sır sakladığından şüphelenir.

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WİLLY'S WONDERLAND

21 Temmuz'da vizyona girecek olan Willy's Wonderland filminin baş rolünde Nicolas Cage yer alıyor. Kendi halinde, sıradan bir yaşam süren bir adam, bir eğlence parkında gece bekçisi olarak işe başlar. Ancak onu sıradan bir bekçilik görevi beklemez. Onun basit görevi, lanetli olan tema parkını korumaya çalışırken hayatta kalmaya mücadelesine dönüşür.