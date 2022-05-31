İran’ın en ünlü çağdaş sanatçıları arasında yer alan ve aynı zamanda yetenekli bir kaligrafi sanatçısı olan Hamid Tolouei Fard, 4 Haziran’da RED art istanbul’da başlayacak olan yeni sergisinde ünlü çizgi roman karakteri Tenten’i çeşitli İstanbul manzaralarında resmediyor.

Dünyanın pek çok şehrinde sergileri gerçekleşen ve müzelerde eserleri yer alan Fard, erken yaşta ustalaştığı kaligrafiyle günümüzün pop kültür öğelerini yeniden yorumlarken, son çalışmalarında Tenten figürünü merkeze koyuyor. 1961’de yayınlanan “Tenten İstanbul’da” filminde karakterin İstanbul’da geçen macerasını farklı bir gözle izleyen sanatçı; kendi gözündeki İstanbul’u Tenten üzerinden anlatma yoluna gidiyor.

Fard sanatsal yolculuğunu; “14 sene klasik hat eğitimi aldım. 20 yaşından sonra dijital ortamda yeni dünyalar keşfettim. 16 sene boyunca sürekli geliştirmeye çalıştığım sanat kariyerimin şu an ki durağı pop-art. 7 yıldır bu yönde üretimler gerçekleştiriyorum.” olarak özetliyor.

Tenten İstanbul’da sergisi, 4- 18 Haziran tarihleri arasında RED art istanbul’da görülebilir