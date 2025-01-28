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        Haberler Magazin Teoman, 18 yıl sonra sinemaya döndü - Magazin haberleri

        Teoman, 18 yıl sonra sinemaya döndü

        Teoman, 'Aşk Sadece Bir An' ile 18 yıl aradan sonra sinemaya döndü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:36
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        Sinemaya döndü
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        Rock müziğin sevilen isimlerinden Teoman, 18 yıl aradan sonra bir sinema filmiyle beyazperdede sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

        Son olarak 2007'de 'Romantik' filminde oynayan ünlü şarkıcı, şimdi de 'Aşk Sadece Bir An' adlı yapım için kamera karşısına geçti.

        Teoman - Çakal

        'Levent' isimli bir bar sahibini canlandıran Teoman, filmde konuk oyuncu olarak yer aldığını belirterek; "Ben konuk oyuncu olmayı seviyorum. Aktörlük yapmak, sette saatlerce zaman geçirmek bana göre değil" dedi.

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        Rapçi Çakal’ın özgürlüğüne düşkün, kavgacı, yakışıklı ve karizmatik bir barmeni canlandırdığı filmde Nilsu Berfin Aktaş ise varlıklı bir ailede, fazla korumacı bir şekilde yetişen bir hukuk öğrencisini canlandıracak.

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        Nilsu Berfin Aktaş

        Bir türlü peşlerini bırakmayan geçmişlerinin yanı sıra birbirlerinden tamamen farklı hayatlara ve kültürlere sahip olan Rüzgar ve Hayal’in aşka tutunmalarını konu alan filmde, Rüzgar karakterine genç rapçi Çakal, Hayal karakterineyse başarılı oyuncu Nilsu Berfin Aktaş hayat veriyor.

        Teoman - Polat Yağcı - Çakal

        Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, filmin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan oturuyor. Senaryosunu Aslı Zengin’in kaleme aldığı filmin 14 Şubat 2025'de vizyonda olacak.

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        #teoman
        #Çakal
        #Nilsu Berfin Aktaş
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