Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Terör örgütü PKK, Kandil’in güneyine kaçıyor!

HABERTURK.COM

Terör örgütü PKK, Türkiye Irak sınır hattında 30 km derinlikte yer alan Gare ve Kanireş gibi stratejik bölgelerde aldığı ağır darbeler sonrasında Kandil yönüne doğru geri çekildi. İHA ve SİHA’ların 24 saat bölgedeki denetimleri sayesinde mağaralardan çıkamayan örgütün lider kadrosunun son bir yıl içinde 27 önemli büyük toplantısını iptal ettiği öğrenildi. Güvenlik güçleri ise ‘CAMGÖZ’ adlı yüz tarayıcı ve tanıyıcı sistemiyle sahada doğrudan hedefleri tanımlayarak, operasyonlar düzenlemek üzere hazırlanıyor

Bölücü örgüt Kandil'in güneyine kaçıyor

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, terör örgütü PKK'nın Türkiye-Irak sınır hattından, Kandil’in güneyine doğru küçük gruplar halinde kaymaya başladığı ortaya çıktı. Türk güvenlik birimlerinin yerel, fiziki ve havadan istihbarat araçları ile Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarına yönelik oluşturduğu baskılar somut bir şekilde sonuç vermeye başladı.

BÜYÜK GRUPLAR ÇEKİLDİ

Sınır hattına yakın Gare ve Kanireş gibi stratejik bölgelerde daha önce büyük gruplar halinde hareket edebilen teröristler, son bir yıldır TSK’nın İHA ve SİHA’lar eşliğinde yürüttüğü faaliyetle bitme noktasına geldi. Bölgedeki yerel kaynaklar, teröristlerin bölgeden küçük gruplar halinde çekildiğini ve kalan küçük bir grubun ise sivillerin arasında saklandığını belirtiyor.

"CAMGÖZ" HAZIRLANIYOR

Türk güvenlik birimleri, PKK’nın lider kadrosunun hareket alanını sıfırlamak için, üzerinde bir yıldır yoğun biçimde çalışılan "CAMGÖZ" adlı programın sonuna geldi. ‘CAMGÖZ’ programı, yüklenen fiziki ve görüntü bilgileri ile hareket halindeki teröristlerin kimliğini havadan belirleyecek. Dahası program araç içindeki silahlarının tanımını dahi yapabilecek.

Operasyon sırasında öldürülen veya yaralı kalan teröristin daha olay anında tespiti yapılabilecek. Program tamamen Türk mühendislerin tasarladığı ve yöneteceği bir program olacak. 'CAMGÖZ' ilk aşamda İHA ve SİHA’lara yüklenecek daha sonra program geliştirildikçe diğer teknik sistemlerde de kullanıma açılacak.

MAVET’İ KONTROL ALTINA ALDI

ABD’nin İran’ı hedef göstermesi ile birlikte, Gare ve Kanireş bölgesindeki teröristler küçük gruplar halinde İran Irak sınır hattındaki Mavet bölgesine doğru kaymaya başladığı kaydediliyor. Örgütün lider kadrosunda yer alan isimlerinde bu bölgeye kaydırıldığı belirtiliyor.

TERÖRİSTLER İRAN-IRAK SINIRA KAYDI

Terör örgütü PKK ile PJAK’ın Mavet İlçesi'nin Asos Dağı sınırında halktan zorla para ve vergi aldığı, ev ile bahçelerine el koyduğu belirtiliyor. Ayrıca vatandaşların ev ve mülklerine girmeye çalıştıklarını, yerleşim yerlerine üslerini kurduklarını, bu durumun da vatandaşların hayatlarına tehlike arz ettiğini bildiriliyor. Daha geçtiğimiz hafta Ankara’ya gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi PKK’nın hareketliliğine sessiz kalmayacaklarını Ankara’ya iletmişti. Ancak hali hazırda durum tersi yönde seyrediyor.

"SÜLEYMANİYE SINIRI VE ASOS DAĞLARI'NDALAR"

Konuya ilişkin Habertürk’e değerlendirmede bulunan Mavet İlçesi Kaymakamı Kamuran Hasan, “PKK’nın sorunu ciddi bir sorundur. Bizim bilgimiz dışında bölgeye gelmişler. Eskiden de Asos Dağı’ndaydılar. Bu dakikadan sonra uçakların onları vurması durumunda bunun sorumlusu biz değiliz. Asos Dağları'ndalar” dedi. Süleymaniye İl Meclisi üyesi Ziyad Kake Reza ise, “Süleymaniye sınırlarında PKK militanları var. PKK’nın hükümetin işlerini engellemesi ve halktan vergi alması kabul edilmez. Bizim açımızdan da il idaresi ve siyasetçilerin bu durumu kabul etmeyip çözmesi gerekir” yorumunda bulundu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı
GÜNDEMBaşkent'in en eskisi kapandı
Bingöl'de şehit edilen 33'er, 350 metrekarelik bayrakla anıldı!
GÜNDEM33 şehide 350 metrekarelik bayrak!
Ankara'da muştalı şüpheli polise saldırdı
GÜNDEMMuştalı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi
Şişli'de feci kaza! Ticari taksi kaldırıma çıktı!
GÜNDEMŞişli Osmanbey'de kaza!
Kütahya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı
GÜNDEMOtomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı
Cansız bedeni atık kuyusunda bulundu
GÜNDEMCansız bedeni atık kuyusunda bulundu
Binali Yıldırım: 850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi
GÜNDEM"850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi"
Avcılar'da trafik kazası: 14 yaralı
GÜNDEMAvcılar'da trafik kazası: 14 yaralı
Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMKocaeli'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Anne katili, akıl hastanesine sevk edildi
GÜNDEMAnne katili, akıl hastanesine sevk edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X