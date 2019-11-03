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Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ekimde düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 1090 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM),Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ekimde de ağır darbe vurdu.

BİR AYDA 1090 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Ekim'de yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 1090 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 410 şüpheliden HDP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 212'si tutuklandı. Zanlılardan bazılarının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ekim ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında ise 16 güvenlik görevlisi şehit oldu, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 21 sivil hayatını kaybetti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE SORUMLULARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, ekimde terör örgütünün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.

Tunceli kırsalında 6 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Beyan Dera olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasır Tur adlı PKK terör örgütü mensubunun 9 Ekim'de İspanya'da yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan 2 teröristin, 20 Ekim'de ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim olduğunu açıkladı.

"KIRMIZI" KATEGORİDE 2 TERÖRİST

Mardin'in Derik ilçesinde 21 Ekim'de düzenlenen terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularından Mustafa Akbaş olduğu belirlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ve TSK'nin koordineli çalışmasıyla düzenlenen hava harekatında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Gülçiya" kod adlı Servet Aydın ve "Tekoşin Batman" kod adlı Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi.

Operasyonla etkisiz hale getirilen "YJA-STAR" sözde askeri konsey ve PKK/PAJK konsey üyesi Servet Aydın'ın kırmızı kategoride arandığı, 2000'li yıllarda Diyarbakır kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve Diyarbakır şehir merkezi ile kırsal alanında gerçekleştirilen birçok saldırının azmettiricisi olduğu belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen Söylemez Yaşar da kırmızı kategoride bulunuyordu. Geçmiş dönemde sözde Gare alanı YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Yaşar'ın, örgütün sözde Irak Gare alanı yürütme konsey üyesi olduğu öğrenildi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'YLA DARBE VURULDU

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

TSK'nin Suriye Milli Ordusu (SMO) ile yürüttüğü harekatta yaklaşık 1000 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe vuruldu.

Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması için yürütülen arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha edilerek bölge güvenli hale getiriliyor.

EKİM AYINDAKİ TERÖR SALDIRILARI

Ekim ayındaki bazı terör saldırıları şöyle:

- Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılar sonucu biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti.

- Suriye'de terör örgütünce işgal edilen bölgelerden 10 Ekim'de Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda bir anne ve 2 çocuğu şehit düştü, 24 kişi yaralandı.

- Terör örgütü YPG/PKK'nın 11 Ekim'de Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

- Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine 11 Ekim'de teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

- Terör örgütü YPG/PKK'nın 11 Ekim'de Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 9 kişi şehit oldu, 34 kişi yaralandı.

- Terör örgütü YPG/PKK'nın 15 Ekim'de Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik havan ve roketatarla düzenlenen saldırılarda 2 kişi şehit oldu, 12 kişi yaralandı.

- Suriye'nin Münbiç bölgesinden 15 Ekim'de teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu 2 asker şehit düştü, 7 asker yaralandı.

- Van'ın Çaldıran ilçesinde 18 Ekim'de sınırın İran tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 20 Ekim'de İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

- Şırnak'ın Uludere ilçesinde 20 Ekim'de odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

- Mardin'in Derik ilçesi kırsalında 21 Ekim'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 23 Ekim'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede 28 Ekim'de şehit oldu.

- Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde 27 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.