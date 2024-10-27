"Terör saldırısına destek veren kişi 6 ay TUSAŞ'ta staj yaptı" iddiası

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine 23 Ekim günü saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. 2 terörist ise ölü olarak ele geçirildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından "TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" paylaşımları yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bahsi geçen şahsın TUSAŞ ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Şahıs, iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de bulunmamıştır. Habere konu eğitim, TEİ Motor Sanayii bünyesinde gerçekleştirilen 'Havacılık Motorları Okulu' uzaktan eğitim programıdır. Program, Mart 2021 yılında devreye alınmış, ilgili bölümlerde okuyan tüm öğrenciler için katılım imkanı sunmuştur. Eğitim hiçbir şekilde geniş kapsamlı olmayıp, sadece öğrencilere yönelik temel eğitim seviyesinde gerçekleştirilmektedir.