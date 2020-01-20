Terör saldırısında raydan çıkan vagonlar kaldırıldı

İlçeye bağlı Burgudere köyü Masala mevkisinde 30 Temmuz 2016'da yük treninin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu raydan çıkan 5 vagonun kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Devlet Demir Yolları görevlilerince yapılan çalışmayla raydan çıkan vagonlar vinçle bulundukları yerden kaldırılarak, saldırının izi silindi.
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