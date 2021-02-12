Teröriste 'nüfus cüzdanı'na jandarma darbesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, T.Ü. isimli şahsın kendisiyle irtibata geçen bazı şahıslar adına sahte belge düzenlediği bilgisine ulaştı.

Araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, T.Ü.'nün sahte belgeleri, Beylikdüzü ilçesinde bulunan ofisinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirledi. Çalışmalarını tamamlayan jandarma ekipleri, Beylikdüzü'ndeki ofise düzenlediği operasyonda şahsı kıskıvrak yakaladı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, T.Ü.'nün ofis şeklindeki adresinde yapılan aramalarda, bin adet eski tip Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, bin adet eski tip sürücü belgesi, 5 adet yeni çipli Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, 500 adet içeriği boş çipli kimlik kartı, 500 adet içeriği boş yeni tip sürücü belgesi, 2 adet kimlik kartı basma makinesi, 2 adet PVC kaplama makinesi, 1 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 1 adet soğuk damga makinesi ve 1 adet kimlik kesme makinesi ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ele geçirildi.

Ekiplerin ofis aramasında ayrıca, T.Ü.'nün bilgisayarında, basıma hazır sahte 'Polis Kimlik Kartı'nın görüntüsü de ele geçirildi. T.Ü.'nün müşterilerine, mor ışık kontrol cihazında sahte kimlik kartlarını ve belgelerini göstererek, gerçeğine ne kadar yakın olduklarını ayrıntılarıyla anlattığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından T.Ü. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.