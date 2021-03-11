Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İHA

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde; terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında bugün operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 15 adet fişek, 2 adet piknik tüpü, 9 adet 300 gramlık kimyasal madde ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.