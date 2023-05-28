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Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 28 Mayıs Pazar TRT1 yayın akışı

TRT 1'in gözde dizilerinden biri olan Teşkilat'ın yeni bölümüne ilişkin araştırmalar başlamış durumda. Son olarak 75. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bilgileri derledik!

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  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 28 Mayıs Pazar TRT1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm...

    Yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir ilgi gören Teşkilat dizisi, bugün TRT 1'in yayın akışında bulunmaması nedeniyle gündem olmuş durumda. Söz konusu duruma ilişkin ayrıntılar belli oldu. İşte, Teşkilat dizisinin bu akşam yayınlanmama sebebi ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair bilgiler...
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 28 Mayıs Pazar TRT1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm...

    TEŞKİLAT BU HAFTA NEDEN YOK?

    Sevilen dizi Teşkilat, bugün gerçekleştirilen 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle yayınına ara veriyor.

    Teşkilat dizisi, 4 Haziran 2023 Pazar günü 76. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak.
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 28 Mayıs Pazar TRT1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm...

    TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    İkinci defa kızının ölümüyle yüzleşen Hartley, bu durumu hazmetmekte güçlük çeker. Amaçları uğruna kızının ölümüne göz yumması David Hartley’in daha acımasız yollara başvurmasına sebep olur. Efkar, Ömer'i kurtaran hamleyi yaptıktan sonra Francis’in radarına takılır. Efkar’dan haber alamayan Korkut ise Halit Başkan’dan zorlu bir görev için emir alır. Siyah İnci’nin sunduğu kanıtla gerçekler karşısında daha fazla direnemeyen Zehra, kendini bir kararın arifesinde bulur. Kaybedecek bir şeyi kalmayan Hartley ise artık ‘Gece Bekçisi’ olarak harekete geçer. Hartley’in ‘Gece Bekçisi’ olarak yapacağı ilk hamle hem Ömer’i hem de Efkar’ı zorlu bir durumun içine doğru sürükleyecektir!
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 28 Mayıs Pazar TRT1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm...

    TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 MAYIS 2023

    13:00 Şehrime Hoşgeldiniz

    14:00 Gönül Dağı

    17:00 Seçim 2023

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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