TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



İkinci defa kızının ölümüyle yüzleşen Hartley, bu durumu hazmetmekte güçlük çeker. Amaçları uğruna kızının ölümüne göz yumması David Hartley’in daha acımasız yollara başvurmasına sebep olur. Efkar, Ömer'i kurtaran hamleyi yaptıktan sonra Francis’in radarına takılır. Efkar’dan haber alamayan Korkut ise Halit Başkan’dan zorlu bir görev için emir alır. Siyah İnci’nin sunduğu kanıtla gerçekler karşısında daha fazla direnemeyen Zehra, kendini bir kararın arifesinde bulur. Kaybedecek bir şeyi kalmayan Hartley ise artık ‘Gece Bekçisi’ olarak harekete geçer. Hartley’in ‘Gece Bekçisi’ olarak yapacağı ilk hamle hem Ömer’i hem de Efkar’ı zorlu bir durumun içine doğru sürükleyecektir!