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'Teşkilat', İsrail'de!

TRT, sevilen dizisi 'Teşkilat'ın yayın hakları için İsrailli bir kanalla anlaştı. Satış sözleşmesinin imzalandığını açıklayan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "TRT dizilerinin çoğunun yurt dışı satışları yapıldı. Latin Amerika ve Asya ülkeleri en çok talep eden ülkeler" dedi

'Teşkilat', dizisi İsrail'de!
'Teşkilat', İsrail'de!
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HABERTURK.COM

Orta Doğu ülkelerindeki üniversitelerde araştırma ve saha çalışması olarak üzerinde çalışılan Türk dizilerinin yurt dışına ihracı artıyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; TRT, Türk istihbaratının yurt dışı faaliyetlerini ve Türkiye’nin güvenlik politikalarını anlatan 'Teşkilat' dizisinin yayın hakları için İsrailli bir kanalla anlaştı.

EYLÜL AYINDA BAŞLIYOR

TRT’nin satışını gerçekleştirdiği 'Teşkilat' dizisi, İsrailli CHAI gruba özel yayın platformunda Eylül ayından itibaren yayına girecek.

TRT Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; İbrahim Eren
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren

EREN: SÖZLEŞME İMZALADIK

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Teşkilat dizisi özellikli, titizlik gerektiren bir dizi. Dizinin İsraille yayınlanması için sözleşme imzaladık." ifadelerini kullandı. Eren ayrıca, "TRT dizilerinin çoğunun yurt dışı satışları yapıldı. Latin Amerika ve Asya ülkeleri en çok talep eden ülkeler." dedi.

'Teşkilat' dizisinin kadrosunda, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl gibi oyuncular yer alıyor.

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