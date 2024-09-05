The Mad Stuntman, Marmaris'te verdiği konserin gelirini AKUT'a bağışladı

Mark Henderson Quashie, bağış için özellikle AKUT'u tercih ettiğini vurgulayarak, "AKUT, dünyanın dört bir yanında gerçekleşen doğal afetlerde insanların yardımına koşuyor ve arama köpeklerinin de yardımıyla binlerce hayat kurtarıyor. Ben de bu çalışmalarda oluşan ihtiyaca bir nebze de olsa destek olmak istedim" dedi.

Mark Henderson Quashie'ye teşekkür belgesi, plaket ve AKUT tişörtü verildi.

Fotoğraflar: AA, DHA