"BUNLARIN HEPSİ OLAY ÖRGÜSÜ"

The Weeknd "Bunların hepsi bir olay örgüsü ve biz de Karakter'in hikayesinin olaylar ilerledikçe yükselen tehlike ve absürtlük seviyelerini izliyoruz" dedi.

The Weeknd, albümünün tanıtımını yaparken yüzünü bilerek itici gösterip göstermediği sorulduğunda "Benim için çekiciliğin değil vurucu bir hikayenin önemli olduğu şeklinde yorumlanabilir sanırım" cevabını verdi.