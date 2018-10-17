İşte Tahran kule ile THY pilotu arasındaki konuşmalar

Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan TK757 sefer sayılı "Yeşilırmak" adlı uçağın pilotunun, Tahran Hava Trafik Kontrolörüne, "Onları en son TCAS( trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet (1820 metre) altımızda gördük. Hızla irtifa kaybettiklerini gördük" anonsunda bulunduğu öğrenildi.

TAHRAN KULE İLE THY PİLOTU ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE;



14:37:53: Tahran Kule(ACC): TC-TRB alçalma seviyesini teyit ediniz



14:37:53: TC-TRB'den belirsiz bir ifade, ne dediği anlaşılmıyor



14:37:53: Kule:Tekrar edin



14:38:43: Kule:Her şey normal mi, mutabık mıyız?



14:38:43: Her şey normal mi, mutabık mıyız?



14:38:43: Kule: TC-TRB beni duyuyor musunuz?



14:39:48: Kule: THY757,TRB'yi arayabilir misiniz?(Telsizle iletişim kurmasını talep ediyor)



14:39: THY pilotu:Ok biz arayacağız



14:40:19: THY pilotu: TRB, Beni duyuyor musunuz?(Türkçe anons ediyor)



14:40:58: Kule: THY757,trafiği arar mısınız radar temasını kaybettik



Kule: THY757 söz konusu trafik TRB onları arar mısınız?



THY pilotu: Anlaşıldı,birkaç kez aradık ancak temas edemedik. Onları en son TCAS(trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet(1820 metre) altımızda gördük.



Kule: Onlarla TCAS temasınız olduğunu teyit eder misiniz?



THY pilotu: Şu anda yok ancak birkaç dakika önce TCAS temasımız vardı onlarla.Hızla irtifa kaybettiklerini gördük.Ancak 6 bin feet(1820 metre) altımızda gördükten sonra TCAS temasımız kayboldu.



Kule: Anlaşıldı bilgi için teşekkürler evet çünkü trafik arkanızda.



Kule: Bulunduğunuz seviyede herhangi bir hava hadisesi mevcut mu?



THY pilotu: Negatif, seviye 360 da hava gayet sakin



Kule: Teşekkürler



THY pilotu: Radar da görebildiniz mi onları?



Kule :Evet radardan kayboldular



14:42:13 THY pilotu: Biz onları aramaya devam edeceğiz birkaç kez daha (iletişim kurmaya çalışıyor birkaç daha çağrı yapacaklar)



14:43:36:THY pilotu TC-TRB'ye son çağrısı yapıyor

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