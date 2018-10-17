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İşte Tahran kule ile THY pilotu arasındaki konuşmalar
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THY pilotları: 6 bin feet altımızda hızla irtifa kaybettiklerini gördük

İran'da düşen jetinin bölgeden o sırada geçen THY uçağın kokpit ekibi tarafından sistemde görüldüğü ve dakikalarca bağlantı kurulmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Pilotların Türkçe anonsla jeti uyarmaya çalıştığı telsiz konuşmalarına yansıdı

17.10.2018 - 12:23 | Güncelleme: DHA

Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan TK757 sefer sayılı "Yeşilırmak" adlı uçağın pilotunun, Tahran Hava Trafik Kontrolörüne, "Onları en son TCAS( trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet (1820 metre) altımızda gördük. Hızla irtifa kaybettiklerini gördük" anonsunda bulunduğu öğrenildi.

TAHRAN KULE İLE THY PİLOTU ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE;


14:37:53: Tahran Kule(ACC): TC-TRB alçalma seviyesini teyit ediniz


14:37:53: TC-TRB'den belirsiz bir ifade, ne dediği anlaşılmıyor


14:37:53: Kule:Tekrar edin


14:38:43: Kule:Her şey normal mi, mutabık mıyız?


14:38:43: Her şey normal mi, mutabık mıyız?


14:38:43: Kule: TC-TRB beni duyuyor musunuz?


14:39:48: Kule: THY757,TRB'yi arayabilir misiniz?(Telsizle iletişim kurmasını talep ediyor)


14:39: THY pilotu:Ok biz arayacağız


14:40:19: THY pilotu: TRB, Beni duyuyor musunuz?(Türkçe anons ediyor)


14:40:58: Kule: THY757,trafiği arar mısınız radar temasını kaybettik


Kule: THY757 söz konusu trafik TRB onları arar mısınız?


THY pilotu: Anlaşıldı,birkaç kez aradık ancak temas edemedik. Onları en son TCAS(trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet(1820 metre) altımızda gördük.


Kule: Onlarla TCAS temasınız olduğunu teyit eder misiniz?


THY pilotu: Şu anda yok ancak birkaç dakika önce TCAS temasımız vardı onlarla.Hızla irtifa kaybettiklerini gördük.Ancak 6 bin feet(1820 metre) altımızda gördükten sonra TCAS temasımız kayboldu.


Kule: Anlaşıldı bilgi için teşekkürler evet çünkü trafik arkanızda.


Kule: Bulunduğunuz seviyede herhangi bir hava hadisesi mevcut mu?


THY pilotu: Negatif, seviye 360 da hava gayet sakin


Kule: Teşekkürler


THY pilotu: Radar da görebildiniz mi onları?


Kule :Evet radardan kayboldular


14:42:13 THY pilotu: Biz onları aramaya devam edeceğiz birkaç kez daha (iletişim kurmaya çalışıyor birkaç daha çağrı yapacaklar)


14:43:36:THY pilotu TC-TRB'ye son çağrısı yapıyor

 

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