

Edinilen bilgiye göre dün akşam Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olayda İstanbul-Roma seferini yapmaya hazırlanan uçak, yolcu alımı öncesi son kontrollerini tamamladı. DHA'nın haberine göre, Boeing B737-800 tipi THY uçağının yanına yanaşan merdiven aracı henüz bilinmeyen bir nedenle uçağın arka kısmına çarptı. Kaza sonrası uçakta hasar meydana geldi. Yapılan kontrollerin ardından uçak seferden çekildi.

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