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Tilkicik'e beton döken projede yeni gelişme

Bodrum Yalıkavak'ta Tilkicik koyuna yapılması planlanan, yargının da ÇED raporu olmadığı için "dur" dediği "Epique Island" marina ve kıyı dolgu düzenlemesinde yeni gelişme yaşandı. Çevrecilerin itirazı üzerine mühendislik şirketinin yeniden revize ettiği projeyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı başvurunun sonucu 7-17 Ağustos tarihleri arasında yayınlanacaktı. Ancak bakanlık onay ya da ret alan projeler için astığı duyuru listesine "Epique Island"ı eklemedi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise 29 Ağustos'ta proje dahilinde Tilkicik'te kıyı dolgusu yapılamayacağı yönünde rapor yazdı

02.09.2018 - 12:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bodrum'un Tilkicik Koyu'nda yapılması planlanan "kıyı düzenleme, dolgu ve iskele" projesi için verilen "ÇED gerekli değildir" kararını Muğla İdare Mahkemesi iptal etmişti. Karar sonrasında dolgu alanındaki inşaat durdu ancak firma projeyi revize etti, ÇED raporunu yenileyip, geçen yıl ikinci başvuruyu yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde firmanın son ÇED raporunu kabul edip projenin içeriğini elektronik ortamda yayınladı.

KARAR ÇIKMADI

Yenilenen rapora göre 9 bin 250 metrekarelik kıyı dolgu alanı daha da arttırıldı. Proje kapsamında yapılacak dalgakıranın yanına bir de yüzer beton dalgakıran eklendi. Çevreciler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurup rapora itiraz etti. Bakanlığın 7-17 Ağustos tarihleri arasında Tilkicik'teki proje için ÇED raporunun gerekli olup olmadığı yönünde karar vermesi bekleniyordu. Ancak bakanlığın internet sitesinde ÇED'le ilgili onay ya da red bildirilen projeler arasında "Epique Island" yer almadı.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DE OLUMSUZ GÖRÜŞ VERDİ

Öte yandan Tilkicik'in kaderiyle ilgili geçtiğimiz günlerde bir gelişme daha yaşandı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, söz konusu marina ve kıyı dolgu projesi için ÇED raporu gerektiğini belirterek denize dolgu yapılamayacağı yönünde 29 Ağustos'ta bir rapor hazırladı. Ancak Tilkicik'te yaşayan çevreciler, bu raporun projedeki mühendislik şirketi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan revize başvurusuna eklenmediğini belirtti.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    Bir inşaat mühendisi olarak söylüyorum ki şu anda Türkiye'de bir doğa katliamı var. Bunun acısı bizden değil ama çocuklarımızdan kesinlikle çıkacak.
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