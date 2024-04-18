Dünyanın en prestijli yayınlarından Time, 1998'den bu yana her yıl dünyanın en etkili 100 ismini açıklıyor. 2024'ün en etkili isimleri altı kategoride bir araya getirildi. Time; 'Sanatçılar', 'İkonlar', 'Titanlar', 'Liderler', 'Öncüler' ve 'Yenilikçiler' başlıkları altında 2024 yılının en etkili 100 ismini seçti. Derginin Time 100 sayısının dünya çapında dört kapağı var ve her biri Time 100'ün bir üyesini öne çıkardı: Şarkıcı - söz yazarı Dua Lipa, Amerikan futbolcusu Patrick Mahomes, oyuncu Taraji P. Henson ve Rusya'daki muhalefet hareketinin lideri Yulia Navalnaya.