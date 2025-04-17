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        Haberler Dünyadan Time Dergisi 2025'in en etkili 100 insanını açıkladı: Demi Moore yılın ikonları arasında - magazin haberleri

        Time Dergisi 2025'in en etkili 100 insanını açıkladı

        Dünyanın en prestijli haber ve politika dergilerinden Time, 2025'in en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede Demi Moore'dan Serena Williams'a, Donald Trump'tan Ahmet Şara'ya, rapçi Snoop Dogg'dan popçu Ed Sheeran'a pek çok isim öne çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 11:36 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:36
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        En etkili 100 kişi açıklandı
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        Time Dergisi'nin 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' listesi açıklandı. Derginin yöneticisi Jessica Sibley, "Dünyanın en etkili insanlarının bir araya getirildiği 2025 Time 100 listesi, bugün dünyayı şekillendiren ve geleceğini tanımlayan liderleri sunuyor. Bu olağanüstü topluluğun en yeni üyelerini yıllık Time 100 Zirvesi ve Time 100 Galası'nda harika ortaklarımızla bir araya getirmeyi dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

        Bu yılki 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' listesi, oyuncu Demi Moore, şampiyon tenisçi Serena Williams, pop şarkıcısı Ed Sheeran, rapçi Snoop Dogg ve Google DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis'in yer aldığı beş farklı kapakla duyuruldu.

        Adrien Brody

        Listede oyuncu Scarlett Johansson, cimnastikçi Simone Biles, komedyen Nikki Glaser, şarkıcı Nicole Scherzinger, oyuncu Kristen Bell, oyuncu Adrien Brody, oyuncu Blake Lively gibi çok sayıda ünlü yer alıyor.

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        Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 100 etkili kişiyi, konuk yazarlar kaleme aldı. Örneğin Chris Evans, oyuncu meslektaşı Scarlett Johansson'ı; Hoda Kotb, rapçi Snoop Dogg'u; Chris Hemsworth, İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ı; Ryan Murphy, Demi Moore'u yazdı.

        Time, en etkili kişileri, 'sanatçılar', 'ikonlar', 'titanlar', 'liderler', 'yenilikçiler' ve 'öncüler' kategorilerine ayırıyor.

        Demi Moore

        Hollywood'da Oscar kazanamamış en büyük isimlerden biri olan Demi Moore, Time'ın 'ikonlar' kategorisinden yılın en etkili kişisi olarak seçildi. Moore, korku - hiciv türündeki filmi 'The Substance' ile bu yıl pek çok ödül kazansa da Oscar adaylığı almış ancak ödüle ulaşamamıştı. Bu daldaki ödüle, 25 yaşındaki Mikey Madison lâyık görülmüştü.

        Ryan Murphy, Moore için kaleme aldığı yazısında; "O, tüm zamanların en başarılı film yıldızlarından biri. Onu her zaman bundan daha fazlası olarak gördüm. Tüm dünyanın uyanıp sonunda onun muazzam ve ikonik toplam gücünü fark etmesinden çok heyecan ve gurur duyuyorum. Şimdi 60'lı yaşlarında olan Demi Moore, gerçekten hak ettiği çiçekleri almak için asla geç olmadığını kanıtladı" dedi.

        Blake Lively

        Time listesinin en dikkat çeken isimlerinden biri, rol arkadaşı Justin Baldoni ile giriştiği hukuk mücadelesiyle adı manşetlerden inmeyen Blake Lively oldu. İnsan hakları avukatı Sherrilyn Ifill, 'Titanlar' kategorisinden listeye giren Lively hakkında yazdığı yazısında, onu oyunculuk performanslarından veya göz alıcı kırmızı halı görünümlerinden tanımadığını söyleyerek ona övgüde bulundu. Ifill; "Tanıdığım Blake Lively bir hayırsever ve ülkemizin en çözümsüz sorunlarının öğrencisi. Ülkemizin tarihinin büyük bir kısmının, bir öğrenci olarak aldığı eğitimin bir parçası olmamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiği geçmişten bir sohbeti hatırlıyorum. Bu boşlukları doldurmaya olan bağlılığı, tam bilgili ve hazırlıklı bir vatandaş olma konusundaki kararlılığı, onda en çok takdir ettiğim şey" dedi.

        Elon Musk - Donald Trump

        ABD Başkanı Donald Trump, iş adamı ve ABD Beyaz Saray Kıdemli Danışman Elon Musk, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın 'Liderler' kategorisinden en etkili isim olarak belirlendiği listede, Adrien Brody, 'ikonlar' kategorisinde; Serena Williams, Simon Biles 'Titanlar' kategorisinde; Ed Sheeran, Scarlett Johansson, Kristen Bell 'sanatçılar' kategorisinde öne çıkan isimler oldu.

        Time 100 sayısını kutlamak için düzenlenen New York galası, 24 Nisan'da gerçekleştirilecek.

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