Time Dergisi'nin Yılın Kişisi adayları belli oldu: 10 finalist arasında Prenses Kate Middleton sürprizi
Time Dergisi, merakla beklenen 'Yılın Kişisi'ni açıklamadan önce 10 kişilik finalist listesini belirledi. Bu yılki adaylar arasında Prenses Kate Middleton ve Kamala Harris gibi sürpriz isimler, Binyamin Netanyahu gibi tartışmalı finalistler yer alıyor
Her yıl aralık ayında Time Dergisi, 'Yılın Kişisi'ni ilan ediyor. Bu ismin belirlenmesinden önce de ünvanı alma olasılığı olan 10 ismi açıklıyor.
Çoğu zaman, seçim tartışmalı oluyor ve birçok kişinin aynı fikirde olmadığı gündemlere sahip çeşitli siyasi figürleri içerebiliyor. Örneğin Donald Trump, 2016 yılında Time Dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçilmişti ve tartışmalara konu olmuştu. Geçen yılki seçim ise tartışmalı olmaktan uzaktı ve geniş çapta övgü topladı. Çünkü bu isim, ünlü pop yıldızı Taylor Swift'ti.
Time Dergisi, 2024'ün isminin belirlenmesine geri sayım başlamışken, bu yılın kısa listesini açıkladı. 10 finalist arasında güçlü adaylar ve sürprizler var.
Listenin sürpriz ismi, bu yılın büyük bölümünde kanser tedavisi gören ve kraliyet görevlerine kısa süre önce yeniden başlayan Prenses Kate Middleton oldu.
Prenses, ocak ayında karnından olduğu ameliyat sonrasında uzun süre ortalarda görünmeyince hakkında pek çok spekülasyon ortaya atılmıştı.
Eşi Prens William ile ayrıldıkları söylentileri ayukka çıkmışken, bir gün market çıkışındaki görüntüsü bile onun sahte Kate olduğu iddialarına yol açmıştı. Hatta görüntülerdeki kişinin yapay zekayla üretilmiş olduğu söylenmişti.
Prenses Kate, sessiz kaldıkça dedikoduların arkası kesilmiyor, onunla ilgili haberler manşetlerden düşmüyordu.
Sonunda Prenses Kate, mart ayında bir video paylaşarak kansere yakalandığını açıklamıştı.
"Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" sözlerini sarf eden Prenses Kate'in hastalığı başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada onu takip edenlerde şok etkisi yaratmıştı.
Tedavi sürecinde yeniden sessizliğe bürüne Prenses Kate, eylül ayında paylaştığı videoyla da kemoterapisinin bittiğini duyurmuştu. Bu defa videonun içinde eşi Prens William, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis de vardı.
Mutlu aile tablosu sergiledikleri videoda, Prenses Kate ve Prens William'ın daha önce hiç olmadığı kadar birbirlerine yakınlık gösterdiği anların da olması, kraliyetin modernleşen yüzü olarak yorumlanmıştı.
"Yaz sona ererken, kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam" diyen Prenses Kate, birkaç ay içinde kamu görevlerine geri döneceğini açıklamıştı. Ve öyle de oldu.
Prenses Kate, kraliyet görevlerini yerine getirirken neşeli hayliyle objektiflere yansıdı.
Yılın Kişisi adaylarından bir diğeri de ABD seçimlerinde Demokratların adayı olan ancak Donald Trump'a karşı yarışı kaybeden Kamala Harris.
Joe Biden'ın yardımcısı olarak halen görev başında olan, ancak Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesiyle kısa süre içinde seçim kampanyası yürütmek zorunda kalan Harris, arkasına Jennifer Lopez'den Beyonce'ye, Jennifer Lawrence'tan Arnold Schwarzenegger'e kadar pek çok Hollywod ünlüsünün desteğini almıştı.
Anketlerde Donald Trump ile başa baş gittiği açıklanan Kamala Harris, Trump'ın çok gerisinde kalarak yarışı kaybetti.
Time'ın finalist listesinde dikkat çeken bir başka isim de Twitter'ı satın aldıktan sonra ona X adını veren, Tesla ve Space X'in kurucusu olmasına rağmen şimdilerde Donald Trump'ın sağ kolu olarak öne çıkan Elon Musk oldu.
Yılın Kişisi adayları arasında bu yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı açık sözlü davranmasıyla dikkatleri üzerine çeken Rus ekonomist Yulia Navalnaya da var.
Navalnaya, Putin'i, ülkenin gidişatıyla ilgili açık sözlü olan eşi Alexei Navalny'yi öldürmekle suçladı.
Seçilirse büyük tartışmalara yol açacağına kesin gözüyle bakılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 10 finalist arasında. Ülkesi İsrail'in Filistin'e karşı sürdürdüğü savaş nedeniyle dünya basınında manşetlerden inmeyen Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı var.
10 kişilik finalist listesinde ABD Federal Rezervi'nin başkanı olan Jerome Powell, Spotify'daki podcast'iyle tanınan ve seçim öncesinde Donald Trump ile yaptığı röportaj büyük yankı uyandıran Joe Rogan, bu yıl Meksika'nın ilk kadın başkanı olan Claudia Sheinbaum, ABD'ye ikinci kez başkan seçilen Donald Trump, bu yıl sosyal medyanın genç nesiller üzerindeki etkisine ilişkin hükümet soruşturmalarının ortasında ilgi odağı haline gelen Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg de yer aldı.