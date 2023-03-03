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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Time Dergisi, 'Yılın Kadınları' listesini açıkladı

Time Dergisi, 'Yılın Kadınları'nı belirledi. Listede Cate Blanchett ve Angela Bassett, Phoebe Bridgers, Megan Rapinoe, Ramla Ali ve Masih Alinejad gibi isimler yer alıyor

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  • Time Dergisi, 'Yılın Kadınları' listesini açıkladı - Magazin haberleri

    Time Dergisi, 'Yılın Kadınları'nı seçti. Dergi, daha eşit bir dünya için "12 sıra dışı lideri" seçtiğini açıkladı.
  • Time Dergisi, 'Yılın Kadınları' listesini açıkladı - Magazin haberleri

    Listede oyuncu Cate Blanchett, yazar Angela Bassett, şarkıcı Phoebe Bridgers, oyuncu Quinta Brunson, futbolcu Megan Rapinoe, boksör Ramla Ali, aktivist Ayisha Siddiqa, İranlı gazeteci Masih Alinejad, aktivist Olena Shevchenko, Suntory Beverages CEO'su Makiko Ono, üreme hakları aktivisti Veronica Cruz Sanchez ve Brezilya Cinsiyet Eşitliği Bakanı Anielle Franco yer alıyor.
  • Time Dergisi, 'Yılın Kadınları' listesini açıkladı - Magazin haberleri

    Time Dergisi, yılın kadınlarını kutlamak için 8 Mart'ta Los Angeles'ta 'Time Women of the Year' galasını düzenleyecek.
  • Time Dergisi, 'Yılın Kadınları' listesini açıkladı - Magazin haberleri

    Etkinlikte Phoebe Bridgers özel bir performans sergilerken; Blanchett, Siddiqa, Bassett, Brunson, Ali, Shevchenko ve Alinejad da hazır bulunacak.
  • Time Dergisi, 'Yılın Kadınları' listesini açıkladı - Magazin haberleri

    Time'ın CEO'su Jessica Sibley, "Time'ın misyonu, dünyayı daha iyi bir yer haline getiren insanlara ve fikirlere ışık tutmaktır. '2023 Yılın Kadınları', iklim aktivizmi, insan hakları, sosyal adalet ve daha fazlasına yönelik çabaları ve taahhütleriyle hepimizi daha eşit bir dünyaya götürüyor ve gerçek değişimi etkiliyor" dedi.
  • Time Dergisi, 'Yılın Kadınları' listesini açıkladı - Magazin haberleri

    'Yılın Kadınları' listesi, Time'ın 2020'de geçen yüzyılın etkili 100 kadınını öne çıkarmak için başlattığı ve odağı, 1999'da 'Kişi' olarak değiştirilen 'Yılın Adamı' serisinden başka yöne çekmenin bir yolu olarak hazırlanıyor.

    Fotoğraflar: Splash News, AP 

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