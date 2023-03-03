Time Dergisi, 'Yılın Kadınları' listesini açıkladı

Time'ın CEO'su Jessica Sibley, "Time'ın misyonu, dünyayı daha iyi bir yer haline getiren insanlara ve fikirlere ışık tutmaktır. '2023 Yılın Kadınları', iklim aktivizmi, insan hakları, sosyal adalet ve daha fazlasına yönelik çabaları ve taahhütleriyle hepimizi daha eşit bir dünyaya götürüyor ve gerçek değişimi etkiliyor" dedi.