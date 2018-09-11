Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Ro-Ro gemisi ile İtalya'ya gitmek üzere Ambarlı Limanı'na gelen ve içerisinde kuru gıda olduğu beyan edilen TIR'ın dorsesindeki mührün tahrip edildiğini fark etti. TIR, şüphe üzerine detaylı kontrol için X-Ray cihazına sokuldu. Yapılan taramada, TIR'ın dorsesinde insana benzer değişik şekillerde sülietler olduğu tespit edildi.



FİLİSTİNLİ 6 KAÇAK GÖÇMEN

Bunun üzerine TIR'ın dorsesi bu kez fiziki arama yapılmak üzere açıldı. Aramalarda alüminyum folyoya sarılı halde 6 kaçak göçmen bulundu. Dorseden çıkarılan göçmenlerin üzerlerinde herhangi bir kimlik belgesi çıkmadı. Mülakatlarda Arapça konuştukları ve Filistin uyruklu oldukları öğrenilen Ahmad K., Aram W., Soran K., Tahsen E., Taib F. ve Kawan F. gözaltına alındı.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Ambarlı Limanı'ndan Ro-Ro gemisiyle İtalya'ya gitmeye hazırlanan TIR'ın şoförü Mahmut C. hakkında da adli işlem başlatıldı.