TIR şoförü Sevda, Kahramanmaraş'ın yollarını aşındırıyor

Demirtaş, en iyi yaptığı işin şoförlük olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Daha önce küçük araç kullanıyordum. 15 yıl önce ehliyet almıştım. Çok seviyorum büyük araç kullanmayı ama birçok iş yerine başvurdum kadın olduğum için beni hiç kimse işe almadı. Son olarak buraya başvurdum ve burada çalışmaya başladım. Buradaki yetkililere ben kendime güveniyorum, başarabilirim yaparım dedim.