"PIQUE'YE TEPKİ İLİŞKİSİ"

Daily Mail Gazetesi'ne konuşan kaynaklar, Laviscount'un şimdiye kadar birlikte olduğu kadınların birbirinden oldukça farklı olduğunu söylerken; "Arkadaşları, Laviscount'un Shakira sayesinde isim yapmaya çalışmasından ve bu amaç için Shakira'yı kullanmasından endişeli" dedi. Shakira, 11 yıllık sevgilisi emekli ispanyol futbolcu Gerard Pique'den 2022'de aldatıldığı için ayrılmıştı. Bazı kaynaklara göre Shakira, eski sevgilisi Pique'ye tepki olarak yeni bir ilişkiye başladı.

Gerard Pique, Shakira'yı üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aldatmıştı. Pique, Shakira'dan ayrıldıktan hemen sonra da Marti ile olan ilişkisini ilan etmişti.